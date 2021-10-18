18.10.2021 (18:00)

В Пензенской области началось учение с участием свыше 1 тыс. военнослужащих ПВО ЦВО

В Пензенской области началось учение с привлечением свыше 1 тыс. военнослужащих противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Практические действия начались сегодня утром с подъема зенитных подразделений по учебной тревоге. Сейчас военнослужащие на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где в течение 4 суток отработают комплекс мероприятий.

По замыслу учения, зенитчикам предстоит отразить воздушную атаку крупных сил противника. Для этого им предстоит создать эшелонированную оборону, в том числе и с применением зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».

Кроме того, зенитчики выполнят более 30 профильных и специальных учебных задач. Среди них захват и сопровождение низколетящих целей, отражение атаки диверсантов на пусковые установки.

Учение проводится в рамках проверки боеготовности зенитных подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице