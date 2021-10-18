18.10.2021 (16:30)

В Брянской области появился еще один Дом Юнармии

В Брянской области в городе Трубчевск торжественно открыли Дом Юнармии. На церемонии присутствовал первый заместитель начальника Главного штаба движения Виктор Кауров.

«Это четвертый по счету Дом Юнармии, который начинает свою работу в Брянской области. Надеюсь, он станет «местом силы» для молодежи, - сказал Виктор Романович. – Прежде всего, тут будут работать секции для тех ребят, которые занимаются спортом. При поддержке Николая Валуева уже организованы занятия по боксу. Планируются творческие мастер-классы, патриотические акции и встречи с интересными людьми».

В ряды движения «Юнармия» влилось еще 50 молодых людей из Трубчевского района. А по всей области торжественную клятву дали около тысячи подростков. Для многих из них – это очень важное событие. Перед лицом своих товарищей, ребята поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, честно себя вести, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки!

«Открытие Дома Юнармии - важное событие. У нас в городе немного спортивных секций, а особенно тех, которые можно посещать бесплатно, поделится своими впечатлениями Игорь Евсеев, ученик 10 класса Трубчевской гимназии. - Что мы видим? Школа и дом, практически не общаемся, все сидим у экранов компьютеров, а тут – приходишь на занятия по боксу и знакомишься с новыми ребятами, занимаешься спортом, выезжаешь на интересные мероприятия. Конечно, сразу открываются новые возможности, усиливается окружение и достигаются результаты и в учебе, и в спорте».

В рамках своего визита в регион Виктор Кауров посетил и другие Дома Юнармии - два из них находятся в Брянске. А в городе Сураж на Аллее Героев первый заместитель начальника Главного штаба движения принял ребят в ряды юнармейцев.

Сейчас по России работает уже более 70 таких домов, в том числе в таких регионах как Калининградская область, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Республика Ингушетия и Приморский край. Эти образовательные площадки посещают тысячи ребят, они имеют возможность бесплатно заниматься в различных кружках и секциях – от журналистики до робототехники.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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