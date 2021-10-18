18.10.2021 (17:45)

Подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО отработали оборону морского побережья в Крыму в составе разнородных тактических групп

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи оборонительной тематики в составе разнородных тактических групп на общевойсковом полигоне Опук в Крыму.

Действия командиров батальонных тактических групп на командных пунктах проверил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Командующий войсками ЮВО оценил эффективность нешаблонных подходов применения тактических групп родов войск в процессе изменения оперативной обстановки двустороннего учения.

«Командиры батальонов грамотно распорядились приданными подразделениями противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и средствами дистанционного воздействия инженерных войск в целях эффективного прикрытия и обеспечения живучести обороняющихся войск», – отметил генерал армии А. Дворников.

Напомнив офицерам о сбережении личного состава, вооружения и техники, командующий войсками ЮВО уточнил порядок применения подразделений различных родов войск в зависимости от задач и данных о противнике.

С учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов в основе тактических групп соединений ЮВО действуют танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, в том числе высокомобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах и вертолетах. Для обеспечения живучести привлекают тактические группы родов войск, в частности, подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, химзащиты, инженерных войск, расчеты беспилотной авиации, противотанковые, снайперские и медицинские подразделения.

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям КШУ на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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