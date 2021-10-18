18.10.2021 (17:30)

Морские пехотинцы Черноморского флота под прикрытием авиации осуществили высадку на необорудованный участок побережья в Крыму

Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) провели высадку морского десанта на необорудованный участок побережья в ходе проведения двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) на полигоне Опук в Крыму.

В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

Кроме того, транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ при поддержке ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», обеспечили доставку тактического воздушного десанта в тыл «противника», который вел оборонительный бой против основных сил морского десанта на побережье.

После высадки подразделения воздушного десанта овладели выгодными позициями, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп «противника» и поддержали наступление морского десанта.

В роли условного противника для морских пехотинцев выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ, а также танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Учение проходит по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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