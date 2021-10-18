18.10.2021 (17:15)

Авиация Черноморского флота и ЮВО уничтожила командные пункты условного противника на полигоне Опук в Крыму

Экипажи самолётов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) уничтожили командные пункты условного противника в рамках двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) на полигоне Опук в Крыму.

По замыслу учения, для обеспечения высадки морского десанта авиация после проведения разведки в обозначенных районах обнаружила и уничтожила наземные цели, имитирующие огневые точки и основные объекты инфраструктуры обороны условного противника, а также мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, танковую и мотопехотную роту в обороне.

В ходе выполнения полетных заданий летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание авиабомбами различного типа.

Всего в учении было задействовано более 30 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО и морской авиации и ПВО ЧФ.

Учение проходит по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице