18.10.2021 (16:45)

В Воронежской области более 1,5 тысяч военнослужащих ЗВО и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции

В Воронежской области более 1,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей прошли ревакцинацию отечественным препаратом «Спутник V».

Ревакцинация проходит на территории военных поликлиник и госпиталя в городе Воронеж и Богучар для лиц, вакцинированных до середины марта 2021 года.

Перед введением вакцины с военнослужащими и их семьями провели беседы о воздействии отечественного препарата «Спутник V» на организм. По истечении трех недель и проверки состояния здоровья пациентам был введён второй компонент препарата.

В Воронежской области введена система мер и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для создания комфортных условий для членов семей военнослужащих специалисты медицинской службы общевойскового объединения организовали процедуру выпуска QR-кодов, что позволяет им в безопасной форме использовать систему ограничения для посещения общественных мест, театров, кинозалов, выставок, кафе и спортивных залов.

Ранее в Западный военный округ поступило около 6 тыс. компонентов вакцины «Спутник V» для ревакцинации военнослужащих и членов их семей.

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