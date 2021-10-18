18.10.2021 (16:45)
В Воронежской области более 1,5 тысяч военнослужащих ЗВО и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции
В Воронежской области более 1,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей прошли ревакцинацию отечественным препаратом «Спутник V».
Ревакцинация проходит на территории военных поликлиник и госпиталя в городе Воронеж и Богучар для лиц, вакцинированных до середины марта 2021 года.
Перед введением вакцины с военнослужащими и их семьями провели беседы о воздействии отечественного препарата «Спутник V» на организм. По истечении трех недель и проверки состояния здоровья пациентам был введён второй компонент препарата.
В Воронежской области введена система мер и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для создания комфортных условий для членов семей военнослужащих специалисты медицинской службы общевойскового объединения организовали процедуру выпуска QR-кодов, что позволяет им в безопасной форме использовать систему ограничения для посещения общественных мест, театров, кинозалов, выставок, кафе и спортивных залов.
Ранее в Западный военный округ поступило около 6 тыс. компонентов вакцины «Спутник V» для ревакцинации военнослужащих и членов их семей.