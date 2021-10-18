18.10.2021 (16:15)

Более 5 тыс. специалистов и призывников пополнят воинские части общевойсковой армии ЗВО

Более 5 тысяч молодых специалистов и военнослужащих по призыву пополнят соединения и воинские части гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие будут проходить военную службу на территории 6 субъектов Российской Федерации и нарастят возможности подразделений армии по итогам осеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, медицинскими масками и антисептиками.

К местам прохождения военной службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование на базе медицинских пунктов, поликлиник и госпиталей в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице