Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2021 (16:15)

Более 5 тыс. специалистов и призывников пополнят воинские части общевойсковой армии ЗВО

Более 5 тысяч молодых специалистов и военнослужащих по призыву пополнят соединения и воинские части гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие будут проходить военную службу на территории 6 субъектов Российской Федерации и нарастят возможности подразделений армии по итогам осеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, медицинскими масками и антисептиками.

К местам прохождения военной службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование на базе медицинских пунктов, поликлиник и госпиталей в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Московской областях.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Связисты танковой армии ЗВО провели радиотренировку на новых средствах связи в преддверии своего профессионального праздника
Военнослужащие танковой армии ЗВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке
В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот
В Таманской дивизии в рамках контрольной проверки состоялось тактическое учение мотострелковых подразделений по отражению наступления превосходящих сил противника

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false