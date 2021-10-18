18.10.2021 (16:15)
Более 5 тыс. специалистов и призывников пополнят воинские части общевойсковой армии ЗВО
Более 5 тысяч молодых специалистов и военнослужащих по призыву пополнят соединения и воинские части гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.
Военнослужащие будут проходить военную службу на территории 6 субъектов Российской Федерации и нарастят возможности подразделений армии по итогам осеннего призыва текущего года.
Каждого военнослужащего в призывных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, медицинскими масками и антисептиками.
К местам прохождения военной службы солдат доставят в медицинских масках, где их разместят в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование на базе медицинских пунктов, поликлиник и госпиталей в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Московской областях.
После окончания карантина вновь прибывшее пополнение приведут к военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.