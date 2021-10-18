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18.10.2021 (16:00)

В общевойсковой армии ЗВО на зимний режим эксплуатации переведено более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники

Ремонтно-восстановительные подразделения гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа подготовили более 10 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВТ) к зимнему режиму эксплуатации.

На всей колесной и гусеничной технике были заменены технические жидкости и масла, проведена проверка работоспособности и регулировка агрегатов, электрических и информационных систем. Выполнено более 4 тыс. различных операций с техникой.

Все регламентные работы проводились штатными экипажами под руководством командного состава. Для выполнения наиболее сложных операций привлекались специализированные бригады ремонтных подразделений, состоящие из опытных военнослужащих.

Выполнение работ было организовано с применением новейших мобильных ремонтных комплексов ПАРМ-1АМ1, также были задействованы автомастерские технического обслуживания МТО-УБ1 и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Всего в ходе подготовительного периода с личным составом соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО будет проведено около ста мероприятий комплексных инструкторско-методических занятий по плановому переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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