18.10.2021 (15:45)
Связисты танковой армии ЗВО провели радиотренировку на новых средствах связи в преддверии своего профессионального праздника
В Московской области на полигоне Алабино в преддверии профессионального праздника – Дня связиста с военнослужащими гвардейской танковой армии Западного военного округа проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.
В ходе занятий личный состав подразделений связи развернул переносные спутниковые станции связи Р-444ПТН «Лира», станции спутниковой связи «СНАРК», Р-439МД2 на базе БТР, радиорелейную станцию Р-419Л1, радиостанции средней и малой мощности (на базе автомобиля КамАЗ), командно-штабные машины Р-149МА1, и Р149АКШ1, а также машину комплексной аппаратной связи П-260.
Особое внимание в ходе мероприятия уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Всего в тренировке было задействовано более 300 военнослужащих и порядка 70 единиц специальной техники.