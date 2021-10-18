18.10.2021 (15:30)

Новосибирской отделение ДОСААФ провело три областных профильных смены для юнармейцев и курсантов военно-патриотических клубов

РО ДОСААФ России Новосибирской области, в общей сложности в летний период, организовало и провело три областных профильных смены для юнармейцев и курсантов военно-патриотических клубов Новосибирской области: Областная профильная смена «Юнармеец», посвященная 5-летию Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия»; Областная профильная смена «Опыт ветеранов ВДВ – будущим защитникам Отечества»; Областная профильная смена «Юный десантник».

Каждая смена длилась по 12 дней, во всех сменах приняло участие 360 девчонок и мальчишек из различных районов Новосибирской области.

Но вот уже и осень началась, а история с проведением профильных смен не закончилась!

С 11 по 15 октября 2021 года на базе ДОЛ КД «Пионер» проходила городская профильная смена «Слёт юнармейских отрядов», в которой принимали участие школьники 11- 17 лет.

Для ребят была организована насыщенная программа. Ежедневно учебные взвода посещали по 6 учебных часов образовательного модуля смены.

Участники городской профильной смены посетили такие занятия, как военно-полевая медицина, связь, ТСП, РХБЗ, горная подготовка, стрельба из лазерного оружия, пожарная подготовка, метание ножей, метание гранат, стрельба из лазерного оружия

Все полученные знания, участники профильной смены проявили в ходе военно-тактической игры.

Также для ребят были организованы и проведены соревнования по лазер-ран, конкурс стенгазет, встреча с представителями Совета ветеранов и многие другие познавательные и воспитательные мероприятия.

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