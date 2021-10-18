18.10.2021 (15:15)

Юнармейцы прошли «Маршем кремлёвских курсантов» по местам боев в битве за Москву 1941 года

С 6 по 7 октября 2021 года состоялся шестой ежегодный «Марш кремлёвских курсантов». В этом году он был посвящен 80-летию битвы за Москву.

Впервые в военно-патриотическом проекте приняли участие члены ДОСААФ города Москвы и юнармейцы школы № 1080. Под руководством офицера-воспитателя кадетского класса, координатора юнармейского отряда майора А.Д. Вакильянова школьники присоединились к курсантам Московского высшего общевойскового командного училища. В состав колонны также вошли курсанты Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны России.

Участники марша отдали дань памяти героям, защитившим в жесточайших, кровопролитных боях с фашистами сердце нашей Родины. Маршруты «Марша кремлёвских курсантов» и похода «Дорога героев» проложены по местам боёв 16 Армии в битве за Москву 1941 г.

Маршрут, протяженностью 85 км, проходил от деревни Никольское до села Ярополец Волоколамского района Московской области. В первый день марша, 6 октября, военнослужащие, курсанты, юнармейцы преодолели расстояние более 50 км. Во второй день – более 25 км. 7 октября к ребятам из школы № 1080 присоединилась еще одна группа учащихся из 21 человека.

По завершении акции участники Марша возложили венки к мемориалу «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец, и приняли участие в торжественном митинге и награждении памятными знаками «Марш кремлёвских курсантов».

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