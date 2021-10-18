18.10.2021 (15:00)

Военнослужащие танковой армии ЗВО приступили к сдаче нормативов по физической подготовке

Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче нормативов по физической подготовке на территории 5 регионов России.

Для оценки уровня силовой подготовки военнослужащие армии выполнят сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания на перекладине, жим штанги лёжа, подъём силой и подъём с переворотом на перекладине и рывки гири. Выносливость военнослужащих проверяется в беге на 1 и 3 километра, а быстрота на дистанциях 60 и 100 метров.

Более 2,5 тыс. военнослужащих танкового объединения Западного военного округа прошли проверку в первый день сдачи нормативов по физической подготовке.

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