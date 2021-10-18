18.10.2021 (14:45)

В Москве определят лучших военных дирижёров

В Москве в рамках празднования 100-летия со дня образования Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации пройдёт второй в истории современной Российской армии смотр-конкурс военных дирижёров военных оркестров ВС РФ.

В Смотре-конкурсе примут участие 16 дирижёров военных оркестров, дислоцирующихся на территориях Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота.

Ранее конкурс военных дирижёров был проведён всего один раз в 1991–1992 годах. Идея его проведения принадлежала генерал-майору Николаю Михайлову, возглавлявшему Военно-оркестровую службу с 1976 по 1993 год.

Смотр-конкурс военных дирижёров военных оркестров ВС РФ в 2021 году проводится в целях совершенствования исполнительского мастерства и строевой выучки военных дирижёров, улучшения их служебно-творческой деятельности, расширения репертуарной практики, обмена опытом работы по музыкальному обеспечению воинских ритуалов, культурно-массовых и общественных мероприятий, по военно-патриотическому, эстетическому и культурному воспитанию личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации.

Конкурсные мероприятия состоятся с 18 по 24 октября на базе Военного института (военных дирижёров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Центрального военного оркестра Минобороны России. Участникам будут предложены три испытания. Оцениваться выступления конкурсантов будут по десятибалльной системе. В первый день состоится жеребьёвка очерёдности прохождения дирижёрами испытаний. 19 октября им предстоит пройти задание «Инструментовка для военного оркестра». Конкурсанты будут выполнять письменную работу по инструментовке (оркестровке, аранжировке или переложению) фрагмента музыкального произведения для среднего состава духового оркестра. 20 октября на строевом плацу Военного института конкурсантов ждёт второе испытание «Управление военным оркестром в строю», в ходе которого они должны будут продемонстрировать работу по управлению военным оркестром при музыкальном обеспечении одного из воинских ритуалов. Заключительное задание «Методика репетиционной работы с военным оркестром» пройдёт 21 и 22 октября в оркестровой студии Центрального военного оркестра МО РФ.

К проведению Смотра-конкурса будут привлечены постоянный участник и визитная карточка Фестиваля «Спасская башня» Центральный военный оркестр Минобороны России (начальник оркестра — заслуженный артист России, полковник С. Ю. Дурыгин), Оркестр курсантов Военного института (военных дирижёров) Военного университета (начальник института — заслуженный работник культуры РФ, полковник С. С. Вовк) и Военный оркестр Военного университета (руководитель оркестра — военный дирижёр подполковник Ф. О. Самонин).

Подведение итогов Смотра-конкурса и награждение победителей пройдёт 22 октября. А 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии состоится гала-концерт с участием призёров Смотра.

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