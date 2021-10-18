18.10.2021 (14:30)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот

В ходе осеннего призыва 2021 года для прохождения военной службы на областном сборном пункте прошла первая отправка призывников из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот.

На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области первая команда, состоящая более чем из 30 призывников, направленных в соединения и части Балтийского флота, пройдёт все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт. Кроме этого, новобранцев, призванных в береговые войска и на корабли, распределят по видам и родам войск, сфотографируют, выдадут многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переоденут в военную форму одежды.

В рамках осеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота.

Приём молодого пополнения на сборном пункте военного комиссариата Калининградской области проводится с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечены медицинскими масками.

Во всех призывных пунктах Калининградской области предусмотрены места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами.

Сотрудники военных комиссариатов Калининградской области, которые осуществляют непосредственную работу с призывниками, прошли вакцинацию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице