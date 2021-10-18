Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2021 (14:15)

В Таманской дивизии в рамках контрольной проверки состоялось тактическое учение мотострелковых подразделений по отражению наступления превосходящих сил противника

В Подмосковье на полигоне Алабино в рамках контрольной проверки за летний период обучения состоялось тактическое учение мотострелковых подразделений Таманской дивизии ЗВО по отражению наступления превосходящих сил условного противника.

Около 400 военнослужащих мотострелковых подразделений заняли оборонительные позиции для проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2. Главной задачей подразделений стало сдерживание атаки живой силы условного противника до подхода поддержки танковых подразделений и авиации.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по организации оборонительных позиций в неподготовленном районе, маскировке вооружения и военной техники.

В учении было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО, а также свыше 1 тысячи военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье саперы Таманской мотострелковой дивизии обезвредили немецкую мину
В Нижегородской области завершился чемпионат ЗВО по армейской тактической стрельбе
В Ленинградской военно-морской базе началась контрольная проверка
Военные полицейские ЦВО приняли участие в соревнованиях по стрельбе

Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false