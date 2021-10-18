18.10.2021 (14:15)

В Таманской дивизии в рамках контрольной проверки состоялось тактическое учение мотострелковых подразделений по отражению наступления превосходящих сил противника

В Подмосковье на полигоне Алабино в рамках контрольной проверки за летний период обучения состоялось тактическое учение мотострелковых подразделений Таманской дивизии ЗВО по отражению наступления превосходящих сил условного противника.

Около 400 военнослужащих мотострелковых подразделений заняли оборонительные позиции для проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2. Главной задачей подразделений стало сдерживание атаки живой силы условного противника до подхода поддержки танковых подразделений и авиации.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи по организации оборонительных позиций в неподготовленном районе, маскировке вооружения и военной техники.

В учении было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО, а также свыше 1 тысячи военнослужащих.

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