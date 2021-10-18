18.10.2021 (14:00)

В РВСН продолжается перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации

В ходе перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации будет обслужено около 8000 единиц техники. Свыше двух тысяч военнослужащих соединений и воинских частей РВСН выполнят проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВСТ, кроме того, проведут различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

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