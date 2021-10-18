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18.10.2021 (13:45)

В Таджикистане стартовали сразу три учения коллективных сил ОДКБ

На полигоне Харб-Майдон Вооруженных сил Таджикистана состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021» воинских контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В совместных маневрах задействовано 4 тысячи человек и более 500 единиц техники. Практические действия проводятся на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном.

После вручения оперативной директивы группировка коллективных сил ОДКБ приступила к отработке задач по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения боевиков международных террористических организаций на территорию государства – члена ОДКБ.

Активная учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021» состоится 23 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Международные учения , Таджикистан
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