18.10.2021 (13:15)

В Сербии завершилось совместное учение по ПВО «Славянский щит – 2021»

На сербской авиабазе Батайница прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне «Славянский щит-2021», в котором приняли участие подразделения Вооруженных Сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

В рамках совместного учения на авиабазе Батайница совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО выполняла задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне г. Белград, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели.

Экипажи боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы по воздушным и наземным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде.

В ходе совместного учения успешно отработаны вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС России и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.

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