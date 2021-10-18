18.10.2021 (13:30)

Эскадрильи истребителей и бомбардировщиков ЮВО нанесли удар по десанту условного противника на побережье Крыма

Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по силам десантного отряда условного противника, не допустив высадки на морское побережье.

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника. Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с максимальной дальности, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 м.

В двустороннем тактическом учении в Крыму отрабатывают оборонительные действия около 4 тыс. военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники из состава 49-й общевойсковой армии ЮВО, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Двустороннее КШУ проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. Ранее войска округа совершили марши на значительные расстояния от мест постоянной дислокации, провели боевое слаживание в условиях оперативной обстановки замысла учения, а также сдали зачеты и нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего на 25 полигонах округа к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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