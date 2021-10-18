18.10.2021 (13:00)

Около 50 школьников приняли участие в историко-патриотических сборах «Казачий Спас»

Около 50 школьников приняли участие в историко-патриотических сборах «Казачий Спас», которые состоялись на территории Чебаркульского гарнизона. Мероприятие состоялось при поддержке командования Центрального военного округа и гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии.

Ребята узнали о быте и особенностях службы военнослужащих. Школьники смогли пообщаться с офицерами и солдатами танковой дивизии, задать все интересующие вопросы. Кроме того, участники сборов подтянули свои навыки в строевой подготовке и знании устава ВС РФ.

Впервые в рамках сборов был проведён турнир по пластунскому многоборью памяти участника Великой Отечественной войны Михаила Резепина.

Справочно:

Михаил Резепин родился в 1915-м. Великую Отечественную войну встретил на границе, командиром пулеметного взвода. Воевал на Украине, освобождал Польшу, Чехословакию, получил несколько ранений. Скончался в возрасте 105 лет, в 2020 году.

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