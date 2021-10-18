18.10.2021 (12:30)

В Подмосковье саперы Таманской мотострелковой дивизии обезвредили немецкую мину

В Подмосковье саперы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Западного военного округа произвели изъятие, транспортировку и уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженного в поле у деревни Труфановка Одинцовского городского округа.

С просьбой о помощи обратились местные жители, обнаружившие в поле странный предмет. Место опасной находки оцепили сотрудники полиции. На срочный вызов прибыла группа разминирования отдельного инженерного-саперного батальона Таманской дивизии ЗВО в защитных костюмах «Сокол». Специалисты идентифицировали взрывоопасный предмет как немецкую мину времен Великой Отечественной войны.

Опасный предмет был извлечён из земли с помощью крюка – «кошки». Транспортировку мины на полигон осуществили в специальном колпаке для перевозки взрывоопасных грузов. Применив 200 граммовую тротиловую шашку, саперы уничтожили боеприпас взрывным способом на территории полигона Алабино. В специальной операции было задействовано порядка 10 специалистов Таманской дивизии ЗВО.

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