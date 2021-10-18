Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2021 (12:00)

В Ленинградской военно-морской базе началась контрольная проверка

Командование Западного военного округа (ЗВО) начало плановую контрольную проверку соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота по итогам 2021 учебного года.

Специальной комиссией будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы БФ.

Военнослужащие проверяемых воинских частей сдадут нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения -  тактической, инженерной подготовкам, управлению подразделениями, радиационной, химической, биологической защите и другим видам подготовки.

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы сдадут элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море, отработают задачи по борьбе за живучесть и проведут контрольные стрельбы из различного корабельного вооружения.

Плановое мероприятие боевой подготовки продлится до конца недели.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false