18.10.2021 (12:00)

В Ленинградской военно-морской базе началась контрольная проверка

Командование Западного военного округа (ЗВО) начало плановую контрольную проверку соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота по итогам 2021 учебного года.

Специальной комиссией будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы БФ.

Военнослужащие проверяемых воинских частей сдадут нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения - тактической, инженерной подготовкам, управлению подразделениями, радиационной, химической, биологической защите и другим видам подготовки.

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы сдадут элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море, отработают задачи по борьбе за живучесть и проведут контрольные стрельбы из различного корабельного вооружения.

Плановое мероприятие боевой подготовки продлится до конца недели.

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