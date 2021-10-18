18.10.2021 (12:00)
В Ленинградской военно-морской базе началась контрольная проверка
Командование Западного военного округа (ЗВО) начало плановую контрольную проверку соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота по итогам 2021 учебного года.
Специальной комиссией будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы БФ.
Военнослужащие проверяемых воинских частей сдадут нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения - тактической, инженерной подготовкам, управлению подразделениями, радиационной, химической, биологической защите и другим видам подготовки.
Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы сдадут элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море, отработают задачи по борьбе за живучесть и проведут контрольные стрельбы из различного корабельного вооружения.
Плановое мероприятие боевой подготовки продлится до конца недели.