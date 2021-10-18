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18.10.2021 (11:45)

Военные полицейские ЦВО приняли участие в соревнованиях по стрельбе

Военные полицейские Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в соревнованиях по стрельбе, которые прошли на базе стрелкового комплекса в городе Тольятти.

Инструкторами на соревнованиях выступили военнослужащие отдельная гвардейская бригада специального назначения. К соревнованиям привлекались подразделения дознания, дисциплинарной и административной практики.

Военнослужащие продемонстрировали свои умения и навыки в стрельбе из автомата Калашникова в разных положениях: с колена, в положении лежа, а также стоя. Кроме того, военные полицейские осуществили полную сборку и разборку автомата на время.

По результатам соревнования лучшие военнослужащие были награждены медалями и грамотами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Военная полиция
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