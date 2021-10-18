18.10.2021 (11:00)

Экипажи более 100 самолетов ЮВО отработали вывод из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы

Масштабный вывод с аэродромов базирования авиационной техники из-под удара условного противника отработали экипажи оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

По условному сигналу эскадрильи истребителей Су-30СМ, Су-27, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М, штурмовиков Су-25СМ и вертолетов армейской авиации Ми-35, Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52 выполнили перебазирование на оперативные аэродромы. Всего в воздух было поднято более 100 воздушных судов. Нормативы также отработал инженерно-технический состав соединений армии ВВС и ПВО ЮВО, подготовив технику к учебно-боевым вылетам с подвеской ракетно-бомбового вооружения.

Вводная была отработана в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах округа участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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