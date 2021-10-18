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18.10.2021 (10:45)

Прославленное мотострелковое соединение ЗВО, защищавшее Ленинград в годы Великой Отечественной войны, празднует 80-ю годовщину со дня образования

В городе Луге Ленинградской области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине со дня образования гвардейского соединения общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе мероприятий прошло награждение военнослужащих, показавших высокий уровень профессиональной подготовки в 2021 году.

Перед ветеранами части и личным составом соединения с торжественными словами выступили заместитель командующего общевойсковым объединением полковник Александр Верещака, а также заместитель главы администрации Лужского муниципального района Голубев Алексей Викторович.

Для гостей мероприятия мелодии военных лет исполнял оркестр Лужского военного гарнизона, а военнослужащие разведывательного подразделения организовали показ приемов рукопашного боя и действий по освобождению заложника.

Справочно:   

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени Латышских стрелков – правопреемница 13-го гвардейского стрелкового полка, сформированного 18 сентября 1941 года на базе 666-го стрелкового полка. Военнослужащие части в годы Великой Отечественной войны обороняли Ленинград в районе Мги, Синявино и Волхова. За мужество и героизм, проявленные военнослужащими в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Крыма, соединение было удостоено почётного наименование «Севастопольское». Часть завершила войну участием в окружении Кенигсберга, Земландской группировки немецкой армии и выходом на берег Балтийского моря.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Торжественные церемонии , Энциклопедия - История
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