18.10.2021 (10:30)

На Камчатке специалисты войск РХБЗ Тихоокеанского флота провели дезинфекцию нового призывного пункта от коронавирусной инфекции

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Войск и сил на Северо-востоке России провели дезинфекцию сборного призывного пункта военкомата Камчатского края.

Недавно сданное помещение обработано перед проведением осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди будущих защитников Отечества и персонала сборного пункта.

В ходе мероприятия специальными растворами продезинфицированы все помещения двухэтажного здания, а также прилегающая территория. Обработаны спальные помещения для призывников, место приема пищи, комната для размещения старших команд, кабинеты врачей-специалистов для проведения медицинского осмотра, места для хранения личных вещей призывников, бытовые помещения, склады для вещевого имущества. Особое внимание было уделено обработке входного помещения, где будет организован пост для проведения термометрии и экспресс-тестирования.

Работы проводились с использованием спецмашины АРС-14КМ на базе автомобиля «КамАЗ», которая предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, участков местности и дорог. В мероприятиях было задействовано два расчёта с переносными комплектами спецобработки.

Справочно: военкомат Камчатского края получил в свое распоряжение новое двухэтажное здание сборного призывного пункта около недели назад.

Новое помещение оборудовано в соответствии с нормами и требованиями руководящих документов по размещению призывников, администрации пункта и центра военно-врачебной экспертизы.

В сборном призывном пункте могут одновременно разместиться 60 призывников, его работу обеспечивают более 40 специалистов различного профиля.

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