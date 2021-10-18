18.10.2021 (10:00)

На Кубани подразделения РХБ защиты ЮВО с помощью аэрозольной завесы замаскировали «Искандеры»

В рамках масштабного командно-штабного учения подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) создали сплошную аэрозольную завесу и замаскировали от средств разведки условного противника оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

В ходе отражения нападения «противника» личный состав и ракетные комплексы были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 кв. км.

Также экипаж разведывательной химической машины РХМ-6 обнаружил условно зараженный участок местности после взрыва, определил границы его активности на местности, а также передал в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

Подразделения специальной обработки развернули авторазливочные станции АРС-14 КМ и провели дезинфекцию военной техники, пребывавшей в «зоне заражения».

К учению привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 на базе БТР-80, авторазливочные станции нового поколения АРС-14 КМ на базе КамАЗ-43114, дымовые машины ТДА-2М и другие современные образцы вооружения и военной техники войск РХБ защиты ЮВО.

В ходе учения отрабатывается управление развертыванием войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Командно-штабное учение организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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