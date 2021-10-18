18.10.2021 (09:30)

Военнослужащие ЮВО в ходе учения ликвидировали диверсантов под Волгоградом

В Волгоградской области на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) дежурное подразделение совместно с войсковым подразделением военной полиции уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника при попытке нападения на командный пункт мотострелкового соединения в ходе масштабного командно-штабного учения (КШУ).

По замыслу учения диверсанты, в роли которых выступили военнослужащие разведывательного подразделения ЮВО, предприняли попытку проникнуть на командный пункт соединения с целью заминировать ключевые объекты и нарушить работу системы коммуникаций.

Обнаружив диверсантов, военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции мгновенно отразили атаку и блокировали ДРГ условного противника. Для создания тактического фона применялись средства имитации, в том числе дымовые шашки и холостые боеприпасы.

С целью проверки боеспособности соединений и воинских частей командование ЮВО задействовало в КШУ более 50 диверсионных групп из числа подразделений специального назначения.

«Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», – приказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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