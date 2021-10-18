18.10.2021 (09:00)

Подразделения МТО ЮВО обеспечили эвакуацию и ремонт поврежденной техники на полигоне в Ростовской области

В рамках командно-штабного учения (КШУ) ремонтно-восстановительные подразделения Южного военного округа (ЮВО) развернули районы комплексного восстановления и ремонта боевой техники на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

По замыслу учения условный противник вывел из строя несколько единиц вооружения и военной техники. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) отработали эвакуацию повреждённых боевых машин под огневым воздействием, а затем произвели их ремонт в полевых условиях. Для создания тактического фона применялись средства имитации, в том числе дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Для ремонта техники личный состав применил подвижную автомобильную ремонтную мастерскую ПАРМ-1, позволяющую производить текущий и средний ремонт автомобильной техники, а также другие специальные автомобили, с помощью которых выполнялась эвакуация, монтажно-демонтажные, электросварочные, слесарно-механические и регулировочные работы.

После восстановления боеспособности поврежденного вооружения и военной техники она была в кратчайшие сроки передана в подразделения для применения по предназначению.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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