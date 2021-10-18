18.10.2021 (08:45)

Мотострелки ЮВО задействовали беспилотники на учении под Волгоградом

При ведении маневренной обороны, батальонные тактические группы мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой под Волгоградом задействовали беспилотные летательные аппараты.

С их помощью выполнив доразведку целей, мотострелки отразили атаку превосходящих сил условного противника и нанесли ему максимальное огневое поражение.

Подразделения мотострелкового соединения ЮВО в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками на Юго-Западном стратегическом направлении приняли участие в двустороннем батальонном тактическом учении с боевой стрельбой.

Ранее подразделения были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. На полигоне Прудбой военнослужащие отрабатывают методы ведения оборонительных действий в условиях резко меняющейся обстановки современного общевойскового боя.

Согласно общему замыслу, в учении тактические группы действуют друг против друга. Командиры подразделений продемонстрировали способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

На завершающем этапе тактического учения будут проведены боевые стрельбы с участием мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений соединения. В целях обозначения тактической обстановки на полигоне оборудовано более тысячи наземных и воздушных мишеней, имитирующих бронетехнику, пехоту и вертолеты условного противника.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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