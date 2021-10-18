18.10.2021 (08:30)

Авиация ЮВО обеспечила массовую высадку тактического десанта в ходе масштабного КШУ на полигоне Опук

В рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота (ЧФ) в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Опук в Крыму.

По сценарию розыгрыша боевых действий условные бандформирования проникли на территорию республики с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа. Силами мотострелковых подразделений армейского корпуса при поддержке тактического воздушного десанта боевики были блокированы. Совместно с тактическими группами родов войск бандгруппы были уничтожены.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Справочно:

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя, оснащен мощным комплексом стрелково-пушечного вооружения, управляемых и неуправляемых ракет.

Ми-8АМТШ – многоцелевой вертолет с комплексом управляемого вооружения, новой авионикой и усиленной бронезащитой. Вертолет может вооружаться комплексом «Штурм-В», неуправляемыми ракетами С-8, 23 мм пушками и 7,62 мм пулеметами в носовой и кормовой установках. Особенностью, отличающей АМТШ от предыдущих вариантов серии вертолетов Ми-8, является включение в состав вооружения ПТУР «Атака» или «Штурм», управляемых ракет воздух-воздух «Игла». 1 вертолет перевозит до 30 военнослужащих.

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