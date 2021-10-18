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18.10.2021 (08:15)

Интерактивную пространственную модель местности в Амурской области разработали военнослужащие Восточного военного округа

Топографическое подразделение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на тактико-специальной тренировке создали интерактивный макет местности с помощью новой подвижной топографической системы в полевых условиях. Разработка цифрового прототипа территории проводилась на полигоне «Трехречье» в Амурской области.

В рамках тренировки с помощью современной автономной и мобильной системы с высокотехнологичным оборудованием, военнослужащие оперативно создали и обновили геоинформационные данные в цифровом и аналоговом виде. После этого произвели выдачу цифровой информации о местности. В роли получателей выступало одно из разведывательных подразделений объединения, которое в это время совершало марш в район выполнения учебной задачи по намеченным точкам маршрута.

Все фотографические и топогеодезические виды съемок выполнялись в режиме реального времени. Военнослужащие с использованием цифровых комплексов, смонтированным на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ, регулярно проводят тренировки по созданию интерактивных макетов. При этом выезды осуществляются не только на  полигоны региона, но и в лесистую, горную местности в зоне ответственности армии ВВО (Еврейская автономия, Амурская область, часть Хабаровского края), и в районы поймы реки Амур и её притоков.

Перед специалистами каждый раз стоит сложная и ответственная задача - в точности определить планово-высотное обоснование заданных районов, определить и закрепить координаты и высоты «точек», создать основу для привязки в геодезическом отношении подразделений. С помощью такой информации, к примеру, повышается точность выполнения ракетных пусков. Также это позволяет выполнять стрельбы меньшим количеством боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Система перспективных военных исследований и разработок
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