18.10.2021 (08:00)

Учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками проведено снайперами ВВО

Со снайперскими парами подразделения спецназа Восточного военного округа (ВВО) проведено учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками в Республике Бурятия.

В ходе занятия личный состав учился оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности в условиях ветра, действовать при внезапной встрече с противником.

Также снайперы эффективно использовали контрснайперские хитрости, в частности, куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.

В учениях приняли участие снайпера подразделении спецназа ВВО со штатным вооружением.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице