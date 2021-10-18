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18.10.2021 (08:00)

Учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками проведено снайперами ВВО

Со снайперскими парами подразделения спецназа Восточного военного округа (ВВО) проведено учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками в Республике Бурятия.

В ходе занятия личный состав учился оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности в условиях ветра, действовать при внезапной встрече с противником.

Также снайперы эффективно использовали контрснайперские хитрости, в частности, куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.

В учениях приняли участие снайпера подразделении спецназа ВВО со штатным вооружением.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ , Снайперы
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