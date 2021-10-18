18.10.2021 (08:00)
Учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками проведено снайперами ВВО
Со снайперскими парами подразделения спецназа Восточного военного округа (ВВО) проведено учение по борьбе с артиллерийскими корректировщиками в Республике Бурятия.
В ходе занятия личный состав учился оборудовать ложные огневые позиции, скрытно передвигаться по пересеченной местности, стрелять на большие дальности в условиях ветра, действовать при внезапной встрече с противником.
Также снайперы эффективно использовали контрснайперские хитрости, в частности, куклы приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели.
В учениях приняли участие снайпера подразделении спецназа ВВО со штатным вооружением.
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