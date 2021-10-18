18.10.2021 (07:45)

Будущие специалисты танковых и мотострелковых войск ВВО начали практическую подготовку к экзаменам по стрельбе и вождению танков и БМП

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, началась подготовка к выпускным экзаменам.

На сегодняшний день курсанты приступили к боевым стрельбам штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 и БМП в преддверии сдачи выпускных экзаменов. В ходе учебы экипажи выполняют нормативы по огневой подготовке, в том числе стрельбу штатным снарядом по мишени на удалении около 1,5 км.

Выполнение упражнений усложняется плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки, что требует от военнослужащих мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Кроме того, военнослужащие интенсивно осваивают вождение боевых машин по пересеченной местности. Практическим занятиям предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по Правилам дорожного движения.

Будущие механики-водители на танках Т-72БЗ и боевых машинах пехоты преодолевают маршрут протяженностью пять километров, включавший в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, ров, подъёмы и спуски. Особое внимание при проведении занятия уделяется соблюдению требований безопасности.

Обучение курсантов проводится по четырехмесячной программе. К началу нового учебного периода, который стартует 1 декабря этого года, войска округа пополнят более трех тысяч младших специалистов танковых и мотострелковых войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице