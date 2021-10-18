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18.10.2021 (07:30)

Каналы мобильной связи условного противника заблокировали военнослужащие ВВО

Каналы мобильной связи условного противника были подавлены в ходе специальной тренировки, проведенной военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа. 

По замыслу тренировки, военнослужащие при помощи комплексов РЭБ, в которых используются специальные модули радио подавления частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Более того, специалисты в рамках тренировки вывели из строя радиосети тактического звена, а также спутниковые и радионавигационные системы условного противника. В мероприятии было задействовано порядка 40 единиц специальной военной техники.

Комплексы РЭБ стоящие на вооружении общевойсковой армии ВВО в Приамурье предназначены для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, подавления средств оптической, мобильной и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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