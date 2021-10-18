18.10.2021 (07:15)

Более 2 тысяч военнослужащих общевойскового объединения ВВО проходят испытания на присвоение классной квалификации в Бурятии

В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, более 2 тысяч военнослужащих проходят испытания на присвоение классной квалификации. Среди участников испытаний военнослужащие танковых, мотострелковых подразделений, подразделений связи, ракетных войск и артиллерии и другие.

На полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор», «Дивизионный» и «Онохой» военнослужащие выполняют нормативы по предметам боевой подготовки. Личный состав оценивают по технической, специальной, огневой и физической подготовкам, вождению боевых машин. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Восточного военного округа и продлятся до конца октября текущего года.

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