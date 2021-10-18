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18.10.2021 (07:00)

Пилоты военно-транспортной авиации ВВО отработали полёты в сложных метеоусловиях

В Хабаровске экипажи военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

В частности, летчики отработали взлёт с резким набором высоты с учётом низкой облачности и посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу  аэродрома при плохой видимости.

В условиях неблагоприятной дождливой погоды со снегом экипажи отработали взлет и посадку на ВВП.

Каждый экипаж Ан-26 поднимался в воздух более 10 раз.

Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства пилотов и слаженности лётных экипажей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Военно-транспортная авиация , Самолеты , ВВС
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