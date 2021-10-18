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18.10.2021 (06:45)

Пушки времен Великой Отечественной войны дополнят экспозицию Белогорского военно-патриотического парка «Патриот»

Площадку выставки военной техники Белогорского парка «Патриот» в Амурской области, пополнят несколько советских орудий времен Великой Отечественной войны. Кроме того, дополнят выставку  два образца послевоенного времени.

100-мм противотанковая пушка Т-12, 85-мм дивизионная пушка Д-44 , 152-мм гаубица образца 1943 года (Д-1), 85-мм самодвижущаяся пушка СД-44 и 100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3) поступили с баз хранения Восточного военного округа, и теперь будут служить ценными экспонатами парка.

В настоящий момент специалистами артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, проводится реставрация всех образцов с восстановлением первоначального вида.

Как отметил командующий общевойсковой армией ВВО генерал майор Александр Санчик: «Военно-патриотический парк «Патриот» - это  уникальный по своему замыслу, содержанию и цели проект. Он представляет собой комплекс тематических секторов, рассказывающих как об истории Великой Отечественной войны, так и современной армии».

Парк построен силами военнослужащих при содействии администрации города в течение нескольких месяцев. В настоящее время парк постоянно совершенствуется и пополняется новыми выставочными экспонатами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Парк Патриот
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