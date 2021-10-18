18.10.2021 (05:00)

Десять тонн гуманитарного груза для нуждающихся жителей Нагорного Карабаха доставлено в Ереван самолетами ВКС России

Самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставлена в Ереван очередная партия гуманитарного груза для нуждающихся переселенцев и многодетных семей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме «Чкаловский» в Московской области.

«Командиром была поставлена задача выполнить перевозку 10 тонн гуманитарной помощи в Республику Армения. Полет прошел штатно, задача выполнена четко и слаженно. В данный момент выполняется погрузка гуманитарной помощи на транспорт Министерства обороны для дальнейшей его перевозки в Степанакерт», - сказал представитель ВКС России Семён Блесс.

В составе партии также доставлено оборудование для образовательных учреждений, наиболее нуждающихся в восстановлении в отдаленных районах региона, находящихся на линии разграничения сторон.

«В Москве была собрана гуманитарная помощь для Нагорного Карабаха и совместно с российскими миротворческими силами была осуществлена перевозка из Москвы. Надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет таким же благоприятным и благополучным, как и сейчас. Благодарю всех, Российскую Федерацию и миротворческий контингент», - сказала представитель благотворительной организации «Мерси» Алеся Подольская.

Для доставки гуманитарного груза сформирована автомобильная колона из состава Российского миротворческого контингента, которая совершит марш на расстояние свыше 300 км из Еревана в Степанакерт.

«С аэродрома «Чкаловский» прибыл борт, доставил 10 тонн гуманитарного груза, который мы сопроводим в Степанакерт для дальнейшей раздачи нуждающимся. Доставлены продовольственные наборы, детские игрушки, канцелярские товары, смесители, бачки, электрические плиты это в дальнейшем будет доставлено в детские сады, школы, многодетным семьям, семьям потерявших близких, нуждающимся, вынужденным переселенцам», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Это уже не первая и далеко не последняя подобная акция. Гуманитарная миссия Российского миротворческого контингента приобрела системный характер на территории Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами осуществляется весь комплекс мероприятий от работы с местными жителями по сбору информации о наиболее нуждающихся в помощи и взаимодействия с благотворительными организациями до передачи необходимого в каждое детское учреждение, в каждую семью лично в руки».

Далее груз будет распределен и передан миротворцами адресно до каждого нуждающегося жителя Нагорного Карабах, по информации собранной общественной приемной Российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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