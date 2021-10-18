18.10.2021 (06:15)

В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021»

В Японском море завершилось 3-х дневное совместное учение Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации и Военно-морских сил (ВМС) Китайской Народной Республики (КНР) «Морское взаимодействие-2021».

В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин.

В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени.

В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота.

Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

На завершающем этапе учения «Морское взаимодействие-2021» корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации осуществили совместный поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе. Лётчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников с выполнением зависания над вертолётными площадками.

Всего в ходе учения российские и китайские моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений.

Совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021» проводилось в Японском море в период с 14 по 17 октября. Военно-Морской Флот России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Справочно:Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений «Мирная миссия – 2005», организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

В 2020 году учение «Морское взаимодействие» не проводилось в связи с ограничительными мерами, действовавшими в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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