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18.10.2021 (06:30)

Заболеваемость военнослужащих ЦВО в Сибири COVID-19 снизилась на треть

Уровень заболеваемости COVID-19 среди военнослужащих объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, снизился на треть, по сравнению с предыдущим годом, после проведения вакцинации и ревакцинации.

«На сегодняшний день провакцинировано  первым и вторым компонетом вакцины «Спутник V» более 95% личного состава военнослужащих в зоне ответственности 425 военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Исключение составляют военнослужащие, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания. Продолжается проведение ревакцинации, на сегодняшний день ревакцинировано свыше 40% личного состава. Проведение вакцинации позволило снизить заболеваемость короновирусной инфекцией среди военнослужащих на треть, по сравнению с предыдущим годом. Сроки выздоровления у привитых также сократились», - рассказал заместитель начальника 425 военного госпиталя подполковник медицинской службы Андрей Соколов.

Также ревакцинация продолжается среди гражданского персонала соединений и воинских частей.

К ревакцинации допускаются военнослужащие, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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