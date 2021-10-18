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18.10.2021 (06:00)

В учебных частях ВВО под Хабаровском стартовала ревакцинация личного состава

В окружном учебном центре Восточного военного округа стартовала ревакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

Перед проведением процедуры пациент дает добровольное согласие и проходит необходимый медицинский осмотр, в ходе которого врач-терапевт измеряет температуру тела, давление и уровень сатурации ревакцинируемого.

Также медицинскими сотрудниками доводится информация о противопоказаниях и рекомендациях, связанных с повторным введением вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

В поликлиниках и военных госпиталях округа накоплен необходимый запас вакцины для проведения профилактических прививок. В ходе ревакцинации военнослужащим вводятся два компонента препарата с промежутком в 21 день.

Как сообщалось ранее, вакциной «Гам-КОВИД-Вак» повторно привито (ревакцинировано) 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа. Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Медицина , COVID-19
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