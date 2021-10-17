17.10.2021 (09:30)

Пересильд и Машков расписались на приземлившимся "Союз МС-18"

Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в воскресенье спускаемом аппарате "Союз МС-18".

Юлия Пересильд, которая в составе экипажа "Союза" вернулась на Землю после 12-дневного пребывания на МКС, написала "Спасибо", а Машков – "Ура!".

Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.

Всего от ЦВО было задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

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