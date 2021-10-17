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17.10.2021 (23:15)

В танковом объединении ЗВО в Подмосковье состоялся праздник День отца под девизом «Папа может!»

В Подмосковье на территории гвардейской танковой армии Западного военного округа, отметили праздник День отца.

В спортивных конкурсах, эстафетах, интеллектуальных викторинах и поэтическом чтении состязалось более 40 семей военнослужащих танкового объединения, а всего в организации праздника, включая болельщиков, приняло участие свыше 300 человек. Все 40 семей получили ценные подарки и грамоты.

Также свыше 2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа в День отца отправили своим отцам поздравительные открытки.

В ходе акции военнослужащие, проходящие службу по призыву, подписали более 2,5 тыс. поздравительных открыток и отправили их по адресам проживания родителей.

В этом году День отца в России отмечается впервые.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Танковые войска , Западный военный округ , Праздники
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