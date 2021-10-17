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17.10.2021 (23:45)

В Барнаульском соединении РВСН продолжается ревакцинация личного состава

В Барнаульском соединении Ракетных войсках стратегического назначения продолжается ревакцинация военнослужащих и членов их семей, которые на добровольной основе прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе ревакцинации военнослужащим ракетных соединений, а также дежурным силам ракетных объединений вводятся два компонента вакцины
с промежутком в 21 день.

В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Перед началом процедуры все проходят необходимый медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Медицина , COVID-19
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