17.10.2021 (22:15)

В Драмтеатре Северного флота открыта художественная выставка

16 октября в фойе здания Драматического театра Северного флота открылась выставка, посвящённая 40-летию трудовой деятельности главного художника театра Раисы Сергеевны Чебатуриной.

За 40 лет беззаветного служения театру Раиса Сергеевна создала более 100 спектаклей, среди которых такие полюбившиеся мурманскому зрителю как «Пер Гюнт» Г. Ибсена, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Алые паруса» А. Грина, «На бойком месте» А. Островского, «Шампанского!..» А. П. Чехова, «Каменное гнездо» Х. М. Вуолийоки, «Зеркало Сен-Жермена» Б. Акунина, «Медея» Л. Разумовской, «Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» А. Шульгиной.

В настоящее время на сцене театра Северного флота зритель тоже может увидеть её работы в постановках для детей и взрослых: «Туман над заливом» И. Штока (в сценической редакции А. Шарапко) и «Приключения Буратино» (по мотивам сказки А. Толстого), «Мечта кота Леопольда» (морская сказка на основе персонажей А.Хайта), «Страсти по-итальянски» (спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота).

17 ноября состоится премьера спектакля «Любовь» по пьесе Людмилы Петрушевской, в котором Раиса Сергеевна выступила в качестве художника-постановщика.

Художественная выставка работ Раисы Чебатуриной будет открыта в дни показа спектаклей: по субботам и воскресеньям с 17 часов.

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