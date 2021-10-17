17.10.2021 (21:30)

Специалисты медицинской службы ЗВО проводят медицинский контроль за здоровьем подшефных ветеранов войн и военных конфликтов

В Подмосковье специалисты медицинской службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) организовали работу по контролю за здоровьем подшефных ветеранов войн и военных конфликтов.

Военные медики проведут осмотр ветеранов на дому и проконсультируют по интересующим вопросам. По результатам комплексного осмотра будет сформирован индивидуальный план лечебно-оздоровительных мер. Все нуждающиеся ветераны получат необходимое амбулаторное и стационарное лечение. Также ветераны будут обеспечены лекарственными препаратами, продуктами питания, медицинскими масками и перчатками.

Всего в организации контроля за здоровьем ветеранов примет участие около 200 военнослужащих медицинской службы танкового объединения ЗВО.

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