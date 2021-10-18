18.10.2021 (01:00)

Российские десантники убыли в Египет для участия в совместном учении “Защитники дружбы-2021”

Более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения убыли из Российской Федерации в Арабскую Республику Египет для участия в совместном тактическом учении "Защитники дружбы-2021", которое пройдет в этой североафриканской стране в период с 17 по 29 октября текущего года.

На аэродроме “Армавир” в Краснодарском крае была осуществлена погрузка личного состава, 6-ти боевых машин десанта БМД-2 и 2-х единиц автомобильной техники подразделения обеспечения в четыре самолёта Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Всего в учении от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будет задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих: от Российской Федерации в учении будет задействовано около 100 военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ, от Арабской Республики Египет планируется задействовать более 400 военнослужащих усиленного парашютно-десантного подразделения, самолеты С-130 «Геркулес» и тяжёлые военно-транспортные вертолёты «Чинук» ВВС Египта.

В рамках учения, личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях пустынной местности.

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции 100 % личного состава российского контингента, отправившегося на учение, прошло плановую ревакцинацию. Накануне вылета военнослужащие прошли медицинский осмотр и ПЦР-тестирование.

На подготовительном этапе учения, сводное подразделение десантников из России и Египта проведут совместные занятия по воздушно-десантной подготовке на территории военного городка парашютно-десантного соединения, в ходе которого отработают элементы десантирования личного состава из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации различных типов на тренажерах парашютно-десантного комплекса.

При отработке одного из тактических эпизодов будет проведено практическое десантирование порядка 10 единиц военной техники и более 150 военнослужащих из двух стран.

Справочно:

Совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы» в этом году проводится в пятый раз.

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрия в Арабской Республике Египет в 2016 году.

В 2017 году совместное учение было проведено в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

В 2018 в Египте участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром.

В 2019 году, впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Учените проходило на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

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