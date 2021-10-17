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17.10.2021 (20:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в лиге мини футбола

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в премьер лиге Приднестровья по мини-футболу.

Всего в турнире принимают участие 6 лучших мини-футбольных команд Приднестровья. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ представляющие команду «Красная Звезда» в общей сложности проведут 20 матчей.

 Команде российских военнослужащих предстоит сыграть с такими командами как «Гребеник», «Интерднестрком», «Металист», «Вивафарм» и «Металист».

Чемпионат по мини-футболу пройдёт по системе осень-весна, 2 круга с сентября по ноябрь 2021г. и 2 круга с марта по май 2022г.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования , Приднестровье
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