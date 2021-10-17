17.10.2021 (19:45)

Пополнение в рядах«Юнармии» Башкортостана

По инициативе регионального отделения ДОСААФ республики состоялся торжественный прием студентов первого курса Уфимского автотранспортного колледжа в ряды юнармейского движения.

Поздравить ребят со столь значимым событием в жизни приехали генерал-майор Игорь Харченко и депутат Госсобрания-Курултая республики Светлана Туразянова.

Организаторы церемонии – досаафовцы и сотрудники центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи – дополнили её военно-спортивной игрой, в которой ребята смогли показать свои навыки в разборке-сборке автомата Калашникова, оценить свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки и в лазертаге, изучить тактические приёмы стрельбы.

Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Арсен Зинатуллин провел «Урок мужества» для всех групп.

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